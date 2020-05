Futuro Di Biagio: la posizione della Spal

Il patron della Spal, Simone Colombarini, ha parlato in conferenza stampa del futuro del tecnico Di Biagio

Il patron della Spal Simone Colombarini è intervenuto in conferenza stampa per parlare, tra le altre cose, del futuro dell’allenatore Luigi Di Biagio.

«Lo staff tecnico è a scadenza. In base ai risultati cercheremo di capire come muoverci per la prossima stagione. Noi siamo contenti per quanto Di Biagio ha portato e credo ci siano tutti i presupposti per continuare con lui. Poi tutto dipenderà dalla categoria. Credo che troveremo un punto di incontro per quanto riguarda sia la permanenza in A che in B».