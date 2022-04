Futuro Pogba, ultima partita con lo United?

Pogba esce dopo 10 minuti per infortunio durante la partita con il Liverpool: potrebbe essere l’ultima gara del francese con i Red Devils?

La gara di Paul Pogba con il Liverpool è durata solo 10 minuti, dopo i quali è uscito per un fastidio muscolare la cui entità è da valutata nelle prossime ore.

In caso di stop prolungato, potrebbe essere stata la ultima presenza del Francese con il Manchester United, con cui andrà in scadenza a giugno e che ha molti estimatori in tutta Europa