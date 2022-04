Tutto ancora da decidere il futuro del Cholito Giovanni Simeone in prestito dal Cagliari all’Hellas Verona: le ultime sull’argentino

Tutto ancora da decidere quale sarà il futuro del Cholito Giovanni Simeone, attaccante argentino di proprietà del Cagliari in prestito all’Hellas Verona con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

Il numero 99 gialloblù in questa stagione ha superato se stesso mettendo a referto, finora, 16 reti in Serie A piazzandosi al terzo posto della classifica capocannonieri dietro a Immobile e Vlahovic. Nonostante ciò il Verona non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, il presidente Setti ancora è dubbioso sul possibile riscatto dalla formazione isolana che andrebbe ad incassare dodici milioni di euro. Lo riporta L’Arena.