Futuro Thorsby, il centrocampista conteso da Napoli e Salernitana

Il futuro di Thorsby potrebbe essere lontano dalla Sampdoria: Napoli e Salernitana si contendono il norvegese

Il futuro di Thorsby potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Il centrocampista norvegese è stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane.

A contenderselo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero Napoli e Salernitana. Al momento in pole è la squadra di Iervolino, ma attenzione agli azzurri che potrebbero trovare in Thorsby un vero e proprio colpo low cost.