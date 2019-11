Gabigol: «Inter? Non ero maturo. Ma adesso posso giocare ovunque»

Gabigol si rivela: «All’Inter non ero maturo, difficile adattarmi. Non ho rimpianti, e ora posso giocare ovunque»

Gabigol, attuale giocatore del Flamengo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS. Ecco il pensiero del brasiliano:

INTER – «Ora mi sento più maturo, all’Inter ero un ragazzino e adattarmi a una nuova cultura, a un nuovo tipo di gioco, non era affatto semplice. Mi sono sempre impegnato negli allenamenti, magari se mi avessero concesso più spazio sarebbe andata meglio. Mi avrebbero potuto fare giocare di più, ma ho sempre rispettato le decisioni degli allenatori. Rimpianti? Nessuno».

MOMENTO – «Mi sento più forte non solo tatticamente anche tecnicamente. Certo, a quel tempo ero più giovane ed è normale che un ragazzo impieghi un po’ più di tempo per assimilare una nuova cultura e diversi metodi di lavoro. Ora credo di poter giocare ovunque: Brasile, Germania, Inghilterra, Spagna. La Liga, quando posso, la guardo pure in televisione, c’è un modo di vedere il calcio che mi piace da impazzire»