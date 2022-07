Gabriel rifiuta il PSG e la Juve rimane in corsa per il difensore dell’Arsenal

La Juve segue Gabriel dell’Arsenal in caso di addio di de Ligt. Il difensore piace anche al PSG che ha fatto un’offerta, ma respinta

Nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse dire addio alla Juventus, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per Gabriel, difensore in forza all’Arsenal.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi il brasiliano ha rifiutato una proposta arrivata dal Psg. La Juve, dunque, resta in corsa in caso di partenza dai Gunners.