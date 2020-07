Galliani: «Felice per Pioli. Ibrahimovic? Con lui Milan in Champions»

Adriano Galliani ha commentato il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan e la posizione di Zlatan Ibrahimovic in rossonero

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il rinnovo contrattuale di Stefano Pioli con il Milan.

PIOLI – «Sono assolutamente contento del rinnovo di Pioli. Sono un tifoso del Milan, non mi perdo una partita. Sono contento per lui, ha cambiato la squadra. Bennacer e Kessié in mezzo al campo hanno e poi c’è Ibra, se fosse arrivato un anno fa parleremo d’altro. Pioli comunque ci ha messo tanto del suo».

IBRAHIMOVIC – «Voglio parlare poco del Milan, ma da tifoso dico che se Ibra fosse arrivato a inizio anno oggi i rossoneri sarebbero in Champions League».