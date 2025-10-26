 Galliani Milan, addio sogni di ritorno: conferme ufficiali e una proposta pronta a decollare. Ecco la ricostruzione
Galliani Milan, addio sogni di ritorno: conferme ufficiali e una proposta pronta a decollare. Ecco la ricostruzione

1 minuto ago

Galliani

Galliani Milan, il ritorno rossonero sfuma: conferme definitive e una nuova offerta pronta a convincerlo

Il legame tra Adriano Galliani e il Milan, che ha scritto pagine memorabili della storia rossonera, sembrava sul punto di ricomporsi. Eppure, l’ipotesi di un clamoroso ritorno sta progressivamente sfumando. La celebre frase “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” oggi appare meno calzante per una storia che, in 31 anni, ha regalato 29 trofei, tra cui 8 Scudetti e 5 Coppe dei Campioni/Champions League.

Il riavvicinamento, interrotto nel 2017, si è complicato nelle ultime settimane per un imprevisto inatteso: la FIFA. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’organismo internazionale ha avanzato una proposta concreta e particolarmente allettante all’ex dirigente di Milan e Monza.

A rilanciare l’idea di riportare il “Condor” a Casa Milan era stato Zlatan Ibrahimovic, che aveva suggerito a Gerry Cardinale di reinserirlo nell’organigramma. L’incontro sullo yacht di Flavio Briatore in Sardegna, suggellato da una stretta di mano, rappresentava l’ultimo vero passo avanti verso un ritorno.

LEGGI ANCHE – Mercato Milan, Allegri non ha dubbi: indicazioni chiare a Tare e alla dirigenza, a gennaio serve un rinforzo mirato

Nel frattempo, Galliani ha salutato ufficialmente il Monza dopo il passaggio di proprietà al fondo americano Beckett Layne Ventures, rifiutando con eleganza la presidenza onoraria. A Milano, dove figure come Allegri e lo stesso Ibrahimovic sarebbero entusiaste di collaborare nuovamente con lui, il nodo principale restava la definizione del ruolo: impossibilitato a ricoprire le cariche di Amministratore Delegato (Giorgio Furlani) o Presidente (Paolo Scaroni), si era ipotizzata la creazione di una posizione di super consulente della proprietà.

Ma proprio mentre il club rossonero valutava la soluzione, è arrivata la mossa della FIFA. L’offerta, concreta e prestigiosa, spinge Galliani a riflettere su una nuova avventura ai vertici del calcio mondiale.

Così, il sogno di rivederlo a Casa Milan sembra allontanarsi: l’ex dirigente si trova ora davanti a un bivio, diviso tra il richiamo del suo grande amore rossonero e la prospettiva di un futuro da protagonista sulla scena globale.

