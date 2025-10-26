Mercato Milan, Allegri non ha dubbi: indicazioni chiare a Tare e alla dirigenza, a gennaio serve un rinforzo mirato

Mercato Milan, Allegri detta la linea: messaggio forte a Tare, a gennaio vuole un innesto preciso! Tutti i dettagli

Nonostante impegno e spirito di sacrificio, il Milan continua a scontrarsi con la scarsa incisività dei propri attaccanti in campionato. Il compito di un centravanti è segnare, ma Santiago Gimenez finora ha trovato la via del gol soltanto in Coppa Italia. In Serie A, dopo otto giornate, il messicano è ancora fermo a quota zero: un problema non da poco, soprattutto in un momento in cui Max Allegri deve fare a meno dell’infortunato Christian Pulisic.

Milan, doppio zero in campionato: Gimenez e Nkunku in difficoltà

Come riportato dal Corriere della Sera, la situazione è stata parzialmente alleggerita dal ritorno al gol di Rafael Leão, autore di tre reti nelle ultime tre uscite di campionato. Gimenez, invece, continua a faticare, e non è l’unico: anche Christopher Nkunku ha segnato solo in Coppa Italia, restando a secco in Serie A. Pur avendo giocato meno minuti del compagno, il dato resta preoccupante: due attaccanti su quattro senza gol in campionato a fine ottobre rappresentano un campanello d’allarme per i rossoneri.

Allegri chiede rinforzi a gennaio

Il tecnico spera che i suoi uomini possano sbloccarsi nelle prossime settimane, ma se la situazione non dovesse cambiare, il club sarà chiamato a intervenire sul mercato invernale. Un nuovo centravanti a gennaio è considerato un tassello fondamentale per restare agganciati alla corsa Scudetto. Allegri, con la sua consueta lucidità, sa bene che la fase decisiva della stagione arriverà in primavera, ma è adesso che si gettano le basi per arrivare nelle posizioni giuste a gennaio e febbraio.

