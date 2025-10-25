 Calciomercato Milan, Moretto chiarisce: perché l’arrivo di quel giocatore a gennaio non è un’opzione
Calciomercato Milan, Moretto chiarisce: perché l’arrivo di quel giocatore a gennaio non è un’opzione

Calciomercato Milan, l’esperto Moretto chiarisce le ragioni per cui l’operazione non rientra nei piani di gennaio

Le indiscrezioni su un presunto interesse del Milan per Son Heung-min, attaccante sudcoreano oggi al Los Angeles FC (MLS), non trovano alcun riscontro concreto. A spegnere le voci è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha chiarito le reali priorità del club rossonero in vista della sessione invernale.

Attraverso i suoi canali social, Moretto ha escluso categoricamente l’ipotesi: «Ad oggi non mi risulta che il Milan stia pensando a Son per gennaio. Non è un’opzione sul tavolo, per diversi motivi».

Le ragioni sono principalmente due. Da un lato, la questione economica: l’operazione comporterebbe costi considerati eccessivi e non compatibili con la linea di sostenibilità e progettualità perseguita dalla proprietà e dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, orientato a investimenti mirati e di prospettiva. Dall’altro, l’aspetto tecnico: Son predilige la corsia mancina, un ruolo in cui la squadra di Massimiliano Allegri dispone già di valide alternative. «Il Milan in quella zona è coperto», ha ribadito Moretto.

In sintesi, la strategia condivisa da Tare e Allegri punta a rinforzi mirati, senza colpi ad effetto fuori scala o non funzionali al progetto. L’arrivo di Son, almeno per ora, non rientra nei piani rossoneri: i tifosi dovranno quindi accantonare l’idea di vederlo con la maglia del Diavolo.

