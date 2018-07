Galliani sibillino: «CR7-Juve? Sento spesso Florentino, diciamo che non so nulla»

Le parole di Galliani sulle vicende di calciomercato del Real Madrid e Cristiano Ronaldo: «Sento spesso Florentino…»

Adriano Galliani prova a non sbilanciarsi sull’affare di calciomercato raccontato dai media tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. La trattativa e le vicende che stanno riguardando da vicino il Real Madrid e il campione portoghese infiammano la stampa. Le suggestioni dei giorni scorsi hanno lasciato spazio alla fiducia nelle ultime ore, ma l’ex amministratore delegato del Milan, oggi Senatore per Forza Italia, prova a non rivelare nessun indizio ai giornalisti nonostante la sua decennale amicizia con Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Ieri sera i media spagnoli hanno raccontato di un incontro a cena tra il presidente del Real e il procuratore Jorge Mendes, il cui esito sarebbe fondamentale nell’ipotesi di un addio di Cr7 alle merengues. Galliani è stato interrogato sulla vicenda Ronaldo dal Corriere della Sera che gli ha chiesto un parere sull’attualità che riguarda il Real Madrid e l’amico Florentino Perez. Tuttavia l’ex dirigente del Milan si è smarcato dalla questione lasciando forse intendere o trasparire qualcosa dalle sue dichiarazioni: «Sono troppo amico di Florentino Perez, che sento spesso, per poter commentare le operazioni di mercato del Real. Diciamo che non so nulla…».