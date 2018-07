Dal Portogallo: «Cristiano Ronaldo alla Juventus, questione di ore»

Record, quotidiano portoghese: «Ronaldo alla Juventus, questione di ore». Anche As e Marca parlano di accordo

La stampa spagnola e portoghese continua a rilanciare con forza la rottura di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid e l’accordo del calciatore con la Juventus per il futuro. Dopo una 48 ore torrida di indiscrezioni riguardo ciò che verrebbe considerato come l’affare di calciomercato degli ultimi dieci anni sembrano crescere le chance di poter vedere Cr7 in Serie A. Ieri sera il presidente Florentino Perez ha convocato l’agente Jorge Mendes d’urgenza e secondo ciò che filtra dalla stampa iberica e lusitana il riavvicinamento della parti appare molto difficile.

L’edizione odierna di Marca titola: «Si valgo 100 millones es que no me quieren» (Se valgo 100 milioni è perché non mi vogliono) titolando con il retroscena del prezzo stabilito dal Real Madrid a gennaio e interpretato da Ronaldo come un chiaro invito ad andarsene. In Portogallo, invece, il quotidiano Record è molto più possibilista sulla chiusura imminente dell’affare tra Juventus e Cristiano Ronaldo. L’apertura in prima pagina è dedicata al passaggio di Cr7 alla Juve, «Questione di ore» secondo il giornale portoghese. Anche la testata spagnola As afferma che Ronaldo ha già perfezionato l’accordo con i bianconeri. Ulteriore indizio di una operazione di calciomercato clamorosa?

In Portogallo il quotidiano Record scrive che Cristiano #Ronaldo alla Juventus è questione di ore pic.twitter.com/OCso2A13gn — Tutti Convocati (@tutticonvocati) July 5, 2018