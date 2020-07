Gambling in Italia in tempi di covid

L’aumento dell’affluenza nei Casinò Online è ormai un trend pluriennale che si è consolidato con incrementi medi del 10%.

Anche con il coronavirus molte persone che prima giocavano abitualmente in luoghi fisici si sono spostati sulle piattaforme digitali: uno studio del CNR rivela che ben 1/3 dei giocatori ha effettuato questa scelta.

I soli accessi ai siti di gioco d’azzardo a distanza sono stati del 25% superiori del 25% rispetto ai dati del 2019 per il periodo Marzo-Aprile. La raccolta si è concentrata perlopiù sul poker online dove i fatturati sono più che raddoppiati, e sono stati calcolati circa 15 milioni di euro in più in confronto all’anno scorso.

Accanto ai bookmaker legali, sono sempre più diffusi i servizi di informazione e comparazione delle offerte di benvenuto, come il sito www.spikeslot.com dove qualsiasi giocatore potrà conoscere i dettagli delle promozioni in modo completo e imparziale.

L’attrattività dei Casinò Online è cosa ben consolidata grazie alla normativa italiana che li vede tutti sotto il controllo dell’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli) che garantisce la legalità del gioco. La presenza di questo ente ha fatto sì che il comparto del gioco a distanza italiano sia uno dei più virtuosi in Europa.

Ovviamente si è ben consapevoli che questa forte salita di gradimento è un effetto temporaneo dovuto alla quarantena, e infatti ci si aspetta una flessione in questi mesi estivi.

Anzi, a parte la situazione del gioco online, c’è preoccupazione per gli esercenti delle agenzie fisiche, in quanto le sale sono state le ultime attività a poter riaprire e non si stanno registrando le spese di gioco auspicate per poter garantire una serena apertura per tutti i punti i gioco. Molti introiti delle scommesse e delle lotterie sono andati persi, e gli imprenditori richiedono tramite le loro associazioni sussidi di cassa integrazione e agevolazioni simili a quelle che sono state concesse ad altri settori.

Ma finora lo Stato si è dimostrato abbastanza cieco a queste richieste.

È da tempo che si sente l’esigenza di una legislazione unica in cui viene valorizzato il ruolo dei bookmaker legali soprattutto nella lotta verso il gioco illegale, ma lo storico delle iniziative politiche di certo non va in questa direzione.

Uno spiraglio di luce arriva però proprio in questi giorni, con l’ADM che firma il regolamento insieme alle forze di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per debilitare il gioco illegale. Quello che potrebbe essere il primo passo verso un nuovo rapporto con il mondo del gioco d’azzardo è stato ben ricevuto da tutti i professionisti e le relative associazioni.