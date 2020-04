Garcia: «Bandiere della Roma? Lorenzo Pellegrini potrebbe esserlo»

Rudi Garcia parla delle bandiere della Roma: le sue parole su Totti, De Rossi e l’elogio a Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini potrebbe essere una bandiera della Roma: a dirlo è Rudi Garcia, ex tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky Sport.

«Le bandiere della Roma non ci sono più. Florenzi è al Valencia, Totti e De Rossi si sono fermati. Seguo la loro nuova vita. Chi potrebbe essere il loro nuovo erede? La storia torna, Lorenzo Pellegrini è uno di quelli. Seguo questo ragazzo, l’ho mandato in campo la prima volta. Non faccio il nome di Totti, ma speriamo che ci siano altri De Rossi e Florenzi nella Roma».