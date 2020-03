Garcia: «Coronavirus? Seguo sempre la situazione in Italia» – VIDEO

Il tecnico del Lione, Rudy Garcia, invita i giovani alla prudenza e a non uscire di casa per contrastare l’epidemia Coronavirus

«Non bisogna creare una psicosi ma occorre una presa di consapevolezza. Vedo sempre quello che succede in Italia con le persone confinate nelle proprie abitazioni. Qui a Lione invece vedo molti raduni e apertivi, i giovani non si rendono conto che in questo momento c’è un grande pericolo di contagio».