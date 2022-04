Gareth Bale cerca una nuova squadra in Spagna

Indiscrezioni dalla Spagna danno per certa la permanenza di Bale in Spagna. Il gallese in scadenza con il Real vuole infatti rimanere in Liga

Gareth Bale cerca una nuova squadra, ma non in Inghilterra bensì in Spagna. La notizia, lanciata dal Chiringuito TV, è che il gallese voglia comunque rimanere nella Liga una volta che il suo contratto con il Real Madrid andrà in scadenza.

L’ostacolo principale potrebbe essere il suo ingaggio e per rimanere in Spagna dovrà accontentarsi di cifre molto minori.