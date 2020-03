Gary Neville, aneddoto su Cristiano Ronaldo: «Quando si infuriò con me…»

Gary Neville ha svelato un retroscena sulla partita disputata tra il Valencia e il Manchester United di Cristiano Ronaldo

L’ex allenatore del Valencia Gary Neville ha raccontato un aneddoto su Cristiano Ronaldo che risale ai tempi del Manchester United, quando i Red Devils sfidarono in trasferta gli spagnoli: «In quella gara andammo vicini alla vittoria, fu una serata incredibile. Ricordo la nostra tattica di lasciare l’erba alta e non irrigare il campo prima della partita, in modo che il pallone non viaggiasse velocemente per sfavorire Ronaldo e Bale».

«Era come il campo di un contadino. Ricordo che prima della partita Cristiano venne da me per dirmi: ‘È una vergogna, dovete tagliare l’erba del campo” E io gli risposi che non c’era alcuna chance che accadesse».