Inghilterra, paura per Gazza Gascoigne: trovato in casa in stato di semi-incoscienza: ora si trova in ospedale

Paura per Paul ‘Gazza’ Gascoigne: trovato in stato di incoscenza in casa sua, trasportato in ospedale nella notte: le sue condizioni

Un nuovo drammatico episodio ha scosso la vita di Paul Gascoigne, l’ex fuoriclasse di Lazio, Tottenham e Inghilterra, da anni alle prese con una dolorosa battaglia contro l’alcolismo. A 58 anni, “Gazza” continua a combattere con i suoi demoni interiori, protagonisti di una spirale che sembra non trovare fine. Venerdì sera, Gascoigne è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione di Poole, nel Dorset, in stato di semi-incoscienza. A trovarlo è stato il suo amico e tuttofare Steve Foster, che ha immediatamente allertato i soccorsi e lo ha accompagnato in ospedale, salvandogli la vita.

Le condizioni iniziali apparivano gravi, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Dopo le prime ore di apprensione, però, le condizioni di Gascoigne si sono stabilizzate e l’ex calciatore è stato trasferito in un reparto di medicina d’urgenza. A riportare la notizia è stato il Sun, che ha raccolto anche le parole di Foster: «Paul vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno, soprattutto gli amici di vecchia data che gli hanno fatto sentire il loro affetto. Ha bisogno di tempo e cure, ma apprezza davvero l’ondata di vicinanza ricevuta».

L’ennesima ricaduta conferma quanto sia fragile l’equilibrio raggiunto da Gascoigne, già lo scorso anno tornato a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi nel tentativo di restare sobrio. La sua storia personale è segnata da lunghi periodi di riabilitazione alternati a crolli improvvisi, con apparizioni pubbliche spesso preoccupanti e momenti in cui sembrava vicino a una svolta. Ora, dopo il nuovo ricovero, l’ex fantasista rimarrà sotto osservazione per diversi giorni in una struttura nei pressi di casa, dove riceverà assistenza continua.

«È in ospedale, ed è il posto migliore per lui in questo momento», ha sottolineato Foster, rimarcando la gravità della situazione. Il mondo del calcio, nel frattempo, si stringe attorno a uno dei suoi talenti più puri e tormentati, nella speranza che questa volta “Gazza” possa davvero rialzarsi.