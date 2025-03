E se Gasperini dovesse rimanere (senza rinnovo) all’Atalanta fino al 2026 per vincere lo Scudetto a Bergamo?

E se Gasperini dovesse rimanere all’Atalanta fino al 2026 (senza rinnovare)? Una scelta non a lungo termine, ma potrebbe dare una seconda chance per lo Scudetto

Il cambiamento è la legge della vita. Ovviamente la tematica è quella di Gasperini e il futuro dell’Atalanta. Tante voci che ad oggi sono equiparabili alla madre che dice che “è pronto a tavola”, ma invece l’acqua deve ancora bollire.

Aspettando quello che sarà, c’è una domanda che ultimamente circola all’interno della critica nerazzurra (tifosi compresi): perché non far rimanere Gasperini ancora una stagione, con la priorità assoluta di riprovare a vincere lo Scudetto indipendentemente dal rinnovo?

Premessa. La priorità è il bene dell’Atalanta al di là di quello che accadrà a Gian Piero, far sua la mentalità dell’allenatore (“Mentalità Gasp a vita”) in modo da poter vincere per i prossimi 10-20-30 anni, però mai come in questa annata la Dea era stata così vicina al Tricolore: nemmeno nella tanto citata 2019-2020.

Per quanto l’Atalanta sia ancora in corsa, è mancato da parte di tutti quello “zero virgola” per il grande salto: Gasperini tra scelte contestabili, gestione degli infortuni, errori comunicativi, la gestione delle coppe; la società per essere intervenuta solo all’ultimo in un mercato invernale dove poteva fare di più. Tutti potevano fare decisamente di più, e le mancanze sono tanto evidenti quanto risolvibili se si rema nella stessa direzione.

Si può fare? Si e no. Investire su un progetto di un solo anno senza rinnovo e con una campagna acquisti abbondante e costosa, con il rischio di ritrovarsi un altro tecnico che vorrebbe altro, potrebbe essere un grave errore (soprattutto economico); dall’altra parte rimane pur sempre l’Atalanta di Gasperini che, nonostante i suoi contro, parla per sé e chissà con qualche innesto in più: a patto che le parti lavorino tra serenità e il 110% delle motivazioni (altrimenti tanto vale lasciarsi prima).

A giugno si vedrà, perché ora conta il presente e in mezzo a tante ipotesi ci sono delle certezze: l’Atalanta darà tutto per vincere il campionato, tutti i cicli finiscono, Gasp ha l’interesse di vincere così come la società, la priorità è fare il bene della squadra e anche la presenza di un contratto fino al 2027 che non è stato ancora messo nel trita-documenti. Staremo a vedere.