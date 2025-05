Gasperini Atalanta, protesta del gruppo ultras sulla possibile separazione: stasera manifestazione in centro - Calcio News 24

Gasperini Atalanta, la protesta del gruppo “Ultras” sulla situazione: manifestazione in centro Bergamo questa sera. Il comunicato

Dopo quelli che sono stati gli striscioni di ieri sera a Zingonia, il gruppo “Ultras” della Curva Nord ha deciso di scendere in piazza per l’ultimo disperato tentativo per provare a risolvere questa “spaccatura” con l’Atalanta seppur il tecnico si sia proposto a molte big.

Stasera infatti ci sarà intorno alle 20:00 presso il centro di Bergamo una manifestazione del gruppo per unire il popolo atalantino all’insegna della permanenza tra il tecnico di Grugliasco e la società. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.