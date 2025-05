Gasperini in conferenza stampa: «Un risultato straordinario per noi la Champions. Scudetto? Penso che...» - Calcio News 24

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo la gara contro la Roma

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro la Roma.

VALORE CHAMPIONS – «Ho cercato anche di pensare allo Scudetto. Sono molto contento soprattutto per i giocatori, per l’ambiente e per Bergamo che ascolterà ancora la musichetta. La Champions è una competizione prestigiosa. Sulemana? Merito di Ranieri perché ho utilizzato il ragazzo poco (risata ndr). Lui è un ragazzo eccezionale dove si è allenato con professionalità e si è sempre impegnato»

FUTURO E CHAMPIONS LEAGUE – «Siamo stati davanti anche a società forti. Noi festeggiamo per noi, risultiamo molto antipatici perché cerchiamo sempre di trovare le motivazioni giusti. La Champions più bella? Tutte. Rientrare nelle coppe è sempre molto difficile. Noi siamo riusciti nel 2023 a ripeterci per poi confermarci in Champios League.»

STRATEGIA DI CONFERMA – «Venivamo da una vittoria dell’Europa League. Noi siamo una squadra forte. Pensavamo di essere addirittura più forti. Abbiamo fatto un grande girone d’andata e per noi il campionato è stato molto equilibrato. Sono cresciute molte squadre, poi abbiamo avuto qualche battuta a vuoto. Gli infortuni sono stati una sfortuna tra Scamacca, Scalvini, Posch, Kossounou, ma la difesa si è sempre comportata bene. Un gruppo solido, il resto invece è stato un po’ una sorta di altalena. Abbiamo fatto un risultato importante stasera».