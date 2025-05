Gasperini-Atalanta, la protesta del gruppo "Ultras" a Zingonia (con Pagliuca sotto accusa) - FOTO - Calcio News 24

Gasperini Atalanta, la posizione del gruppo “Ultras” con tanto di striscione al Centro Bortolotti di Zingonia. Il punto

La questione Gasperini Atalanta sta aprendo molti dibattiti, e nella sera non è mancata anche la posizione di alcuni gruppi della Curva Nord: in particolar modo di quello “Ultras” che si esposto non senza qualche presa di posizione.

Infatti al Centro Bortolotti di Zingonia sono stati appesi due striscioni: uno nei confronti di Gasperini e della società, l’altro invece andando contro il Chairman Pagliuca.