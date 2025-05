Gasperini chiaro: «Futuro? Dovrò abbassare l'asticella per questo motivo. Quando c'è stato lo striscione mi sono sorpreso perché...» - Calcio News 24

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo il finale di stagione

TOLOI – «Perdiamo una figura fondamentale, una persona che ha rappresentato il senso vero di appartenenza all’Atalanta, ai suoi colori e a questa città: è stato speciale averlo qui con noi all’Atalanta. E’ come perdere l’ultimo testimone»

STRISCIONE – «Ammetto di essere rimasto sorpreso, poi la seconda parte mi ha fatto capire che volevano scherzare. È stato bello vedere lo spirito con cui il pubblico ha vissuto questa partita, volevano solo divertirsi e celebrare una stagione straordinaria, nonostante il risultato»

STAGIONE – «Una stagione importante dove potevamo addirittura alzare l’asticella e lottare per qualcosa di più. Siamo stati molto sfortunati con gli infortuni, penso soprattutto a quello di Scamacca, ma rimane la consapevolezza che il gruppo abbia dato davvero il massimo. Fare 74 punti in questo campionato così equilibrato e superare avversari come Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina e Milan con largo anticipo è davvero un risultato eccezionale»

FUTURO – «Sarà difficile ripetersi, dobbiamo confrontarci con la società per capire la situazione. Serve rifondare con umiltà. Dovrò abbassare l’asticella, e non so se sarà accettato o meno. Crepa? Tutto si può risolvere, capita nel calcio».