Gasperini pre Sassuolo Atalanta: «L'Europa passa dal campionato. Sui mancati trofei...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match di Serie A tra Atalanta e Sassuolo

Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Sassuolo, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa riportate tramite TMW.

SASSUOLO – «Il Sassuolo ha sempre fatto delle ottime prestazioni, anche nelle partite in cui non ha fatto risultato ha sempre dimostrato di essere una squadra con delle qualità importanti. Considerando anche quello che hanno fatto contro il Milan».

PINAMONTI – «Il mercato è sempre un contesto particolare dove accade di tutto. Hojlund è venuto fuori all’ultimo momento, la società ha fatto un investimento tanto importante. A gennaio abbiamo sondato un po’ di profili, ma sono rimasti tali».

COPPA ITALIA – «La strada principale per arrivare all’Europa è quella del campionato. In Coppa Italia l’Inter ha meritato, ma noi usciamo a testa alta. Considerando che tutte le partite non sono facili».

ZAPATA E MURIEL – «Priorità nel recuperare al meglio Zapata e Muriel. Muriel sa cosa deve fare per stare bene, lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte».

TROFEO – «L’Atalanta non ha 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia. Io spero che in futuro l’Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto grande strada».