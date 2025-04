Gasperini è leggenda, ma quali record gli mancano all'Atalanta? Gli ultimi dieci traguardi nerazzurri da raggiungere - Calcio News 24

Gasperini ha fatto la storia dell’Atalanta, ma quanti record gli rimangono ancora da battere prima di lasciare Bergamo? La TOP 10 rimanenti

Che sia finita o no (questo si valuterà a fine stagione), Gian Piero Gasperini rimane l’allenatore più forte che l’Atalanta abbia mai avuto: calcio spettacolare, costantemente in Europa, la Champions League che ormai è diventata la normalità, record di punti, goal segnati e ovviamente il 22 maggio 2024 che lo ha consacrato nell’olimpo.

La domanda però sorge spontanea: che record può battere ancora Gasperini all’Atalanta nonostante la storia lo porti sul palmo di una mano? Ecco 10 punti “incompiuti” da parte di Gian Piero.

1) RECORD DI PANCHINE CON LA STESSA SQUADRA: E’ a quota 435 partite con Trapattoni distante soltanto 19 partite.

2) VINCERE LA COPPA ITALIA: Diventare dopo Tabanelli il tecnico che ha portato a casa quel trofeo che l’Atalanta non vede dal 1963.

3) RECORD DI PUNTI: Superare i 78 punti del 2019/2020 diventando l’unico allenatore nella storia dell’Atalanta a battere per 3 volte il record di punti: superando Colantuono che lo fece sia nel 2007 che nel 2012.

4) IMBATTIBILITA’ INTERNA: Seppur l’Atalanta sia diventata una big, Gasperini non è riuscito a battere il record del 1947-1948 di Ivo Fiorentini. Zero sconfitte allo stadio Brumana.

5) “DOPPIA CIFRA” A BERGAMO: Essere il primo tecnico nella storia dell’Atalanta a fare 10 anni a Bergamo.

6) PARTECIPAZIONI IN CHAMPIONS LEAGUE: Provinciali? Non più. Gasperini parteciperebbe alla quinta Champions League dell’Atalanta, superando le partecipazioni in Coppa dei Campioni addirittura di Fiorentina, Lazio e Roma.

7) 1000 VOLTE GRAZIE: Raggiungere i 1000 punti in Serie A, dove attualmente Gasperini è a quota 954.

8) 100 GOAL IN CAMPIONATO: La sua Atalanta è sempre stata una macchina da goal, ma le 100 reti in campionato non sono state ancora raggiunte. La 19/20 si arrivò solo a 98 sigilli.

9) VINCERE LA SUPERCOPPA ITALIANA: Un record che accadrebbe solo se Gasperini rimanesse anche nel 2026/2027 con almeno una finale di Coppa Italia l’anno precedente.

10) IL TRICOLORE: Inseguito questa stagione, sfumato per tanti fattori. Un traguardo che l’Atalanta meriterebbe di raggiungere (soprattutto con Gasperini in panchina).