Gatti fa la parte del leone: generoso e con il piglio da leader, mette lo zampino su entrambi i gol della Juve – le pagelle

La Juve batte il PSV e trova la sua terza vittoria consecutiva in stagione, prima volta per la squadra di Thiago Motta che ora può guardare al ritorno di Eindhoven con due risultati utili a disposizione. Tra i bianconeri svetta Federico Gatti, tra i migliori in campo con una prova da vero leader della squadra: dietro è solido, davanti da incursore ha una marcia in più e su due progressioni palla al piede nascono il gol di McKennie nel primo tempo e di Mbangula nella ripresa. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «E’ il vero regista della Signora: solido dietro, indispensabile davanti. Mezzo gol di McKennie è suo, tra cavalcata e assist di petto, poi ruba palla sul 2-1».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Piglio da leader ed energia allo stato puro: puntuale in chiusure, dirompente quando sfonda sulla destra. Da un’incursione nasce la palla del vantaggio per McKennie».

TUTTOSPORT 8 – «Controlla Saibari, protegge la porta di Di Gregorio con una certa cattiveria agonistica, non disdegna di spingersi in avanti: da un suo recupero palla nasce l’azione del gol di McKennie, nel quale ci mette due volte lo zampino. Grande tenacia».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Resiliente, per dirla con Thiago: dietro scava trincee, davanti da sbarco in Normandia. Con forza e determinazione, avvia l’azione dell’1-0, tenendo poi vivo il pallone per la stoccata di McKennie».

LA REPUBBLICA 6.5 – « L’1-0 nasce da un suo spunto: palla recuperata in avanti, progressione e cross, altra palla recuperata e assist per McKennie. Rivedibile sul pareggio olandese, quando perde palla e non recupera. Ma poi innesca l’azione del 2-1».

LA STAMPA 7 – «Una notte di spada e fioretto: gladiatorio nelle chiusure, generoso negli affondi, ad alta qualità nel dialogo».