Gatti, nel ritiro della Juve per conquistare Allegri

Federico Gatti dopo il debutto in nazionale punta a conquistare anche la Juve: sarà aggregato al ritiro per convincere Allegri

Questa sera sarà in campo con la maglia dell’Italia, a partire dalla prossima stagione potrebbe giocare con la casacca bianconera della Juventus.

Come riportato da Sky Sport, la Juventus ha un piano per Federico Gatti. Il difensore, che nell’ultima stagione ha giocato al Frosinone, sarà portato in ritiro dai bianconeri e valutato da Allegri.