Napoli, Gattuso: «Difficile trovare uno più forte di Milik»

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Genoa. Le sue parole.

MERCATO – «Per noi è difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Milik sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto difficile».

OSIMHEN – «Caratteristiche diverse. Ma io non voglio parlare di Osimhen: è un giocatore del Lille, poi se arriverà eventualmente potrò spiegare cosa cambia, ma in questo momento non parlo di Osimhen».