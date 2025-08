Gattuso fa tappa a Formello: la visita alla Lazio in ottica azzurra

Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, continua il suo giro nei ritiri delle squadre italiane: la prossima settimana sarà a Formello per vedere la Lazio

Prosegue il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri estivi delle squadre di Serie A. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana sarà a Formello il 7 agosto, ospite della Lazio prima della partenza per l’Inghilterra, dove i biancocelesti affronteranno il Burnley in amichevole. Dopo aver già fatto visita a Cagliari e Bologna, Gattuso prosegue nel suo percorso di conoscenza ravvicinata dei giocatori italiani, con l’obiettivo di costruire una base solida per il nuovo ciclo azzurro.

La visita sarà l’occasione per valutare alcuni elementi chiave in ottica Nazionale. I fari saranno puntati soprattutto su Mattia Zaccagni, alle prese con il recupero dopo un intervento chirurgico, e su Nicolò Rovella, che con Spalletti aveva trovato spazio e ora punta a convincere anche il nuovo selezionatore. La situazione è diversa per Alessio Romagnoli: il centrale biancoceleste sta affrontando problemi fisici che lo terranno ai box per le prime due giornate di campionato. Un’assenza che con ogni probabilità lo escluderà dalla lista dei convocati per le sfide di settembre contro Estonia e Israele.

Gattuso non sarà da solo: al suo fianco ci saranno Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, e Leonardo Bonucci, nuovo assistente tecnico. Entrambi, tra l’altro, conoscono bene Maurizio Sarri, avendolo avuto come allenatore alla Juventus nella stagione 2019/20. Un dettaglio che potrebbe dare un tono più disteso al colloquio con il tecnico della Lazio, nella speranza di rinsaldare i rapporti tra club e Nazionale.

L’incontro con la Lazio rientra nel piano strategico voluto da Gattuso per avvicinare la Nazionale ai club, monitorare da vicino i talenti italiani e iniziare a costruire un gruppo coeso. Dopo l’Europeo fallimentare e il cambio in panchina, l’obiettivo è chiaro: voltare pagina, ricostruire entusiasmo e ritrovare competitività sul panorama internazionale.