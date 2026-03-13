Nazionali
Gattuso lo ha già chiamato, Insigne in Nazionale: è tutto vero
L’attaccante è ripartito da Pescara e in Serie B sta facendo la differenza: per lui c’è la chiamata del commissario tecnico
A volte ritornano. Lorenzo Insigne ha sognato questo momento a lungo: i tre anni in Canada sono stati una sorta di prigione. Dorata, ma pur sempre una prigione.
Anche per questo ha deciso di ripartire da ‘casa’: non Napoli, visto che gli azzurri hanno scelto altri rinforzi per gennaio, ma Pescara, lì dove si può dire che tutto ha avuto inizio. Era arrivato giovanissimo in Abruzzo e con Verratti e Immobile aveva trascinato la squadra di Zeman in Serie A. È tornato oggi che è quasi alla fine della carriera, ma con un obiettivo totalmente diverso: compiere il miracolo salvezza. Impresa difficile visto che il Pescara è ultimo in classifica, ma l’inizio è di quelli promettenti: due gol in quattro partite e lo zampino messo nei sette punti conquistati nelle ultime tre partite.
Un rendimento che ha avvicinato la zona salvezza: ora il quindicesimo posto dista cinque punti, mentre la zona playout è a quattro lunghezza. Impresa possibile, soprattutto se Insigne continuasse a fare quello che sta facendo: gol, assist e leadership. Il 34enne di Frattamaggiore ci crede, come crede in una possibile convocazione in Nazionale.
Insigne e la rivelazione sulla Nazionale: “Sento Gattuso ogni giorno”
L’ultima volta con l’azzurro Italia era stato a marzo 2022: la sconfitta con la Macedonia aveva spento il sogno mondiale ed ora a quattro anni di distanza ci risiamo.
L’Italia a fine mese si gioca la qualificazione alla rassegna iridata del 2026 e Insigne non nasconde la speranza di poter vestire ancora la maglia azzurra. Il ct Gattuso deve fare i conti con i soliti problemi tra infortuni e rendimento altalenante e ha appena perso Vergara, uno che può essere considerato l’erede di Insigne al Napoli. Lorenzo però tiene la porticina aperta per l’Italia e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport rivela: “Sento Gattuso quasi tutti i giorni. Io ricordo che non ho mai detto ‘basta Nazionale”.
Una sorta di candidatura che l’attaccante non nasconde: “Lui conosce le mie qualità e la mia disponibilità, quindi farà la scelta migliore”. Esserci rappresenterebbe la chiusura di un cerchio, poter andare al Mondiale sarebbe il finale perfetto e lo dice anche Insigne: “Se ci salviamo con il Pescara e faccio il Mondiale, poi posso smettere! Scherzo eh”. Mica tanto…
