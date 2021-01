Gattuso: «Napoli, che fatica contro l’Empoli» – VIDEO

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 3-2 sull’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia

«L’Empoli ogni anno spende tre milioni e mezzo per il settore giovanile. Ci hanno messo in grandissima difficoltà. Ci è mancato un po’ di equilibrio e questo ci deve servire di lezione per domenica. Abbiamo concesso tanto, abbiamo sbagliato tantissimi gol però sicuramente in fase difensiva tutta la squadra può e deve fare meglio».