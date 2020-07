Gattuso sugli stadi vuoti: «Il calcio è un’altra cosa…» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: le sue parole

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Queste le sue parole sull’assenza dei tifosi allo stadio.

CALCIO SENZA TIFOSI – «Il calcio è un’altra cosa, non uso quella parola perché noi abbiamo il dovere di far ripartire la macchina, ma sicuramente è un altro sport, difficile, vedere stadi vuoti non è bello e spero al più presto che ritorni l’entusiasmo».