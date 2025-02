Barcellona, Gavi si sfoga: «Gli arbitri non mi danno tregua. Vogliamo puntare su quell’obiettivo!»

Il centrocampista del Barcellona, dopo la vittoria contro il Siviglia, ha parlato ai microfoni del club dell’arbitraggio e della lotta al titolo.

Gavi, centrocampista del Barcellona, dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Siviglia è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club. Nel corso dell’intervista il centrocampista spagnolo classe 2004 ha criticato l’arbitraggio della partita ed ha parlato di come la vittoria contro i biancorossi possa rilanciare le ambizioni al titolo dei blaugrana. A seguire le sue parole.

ARBITRAGGIO – «Il mister mi ha detto che avevo un cartellino giallo e che non era il momento di fare stupidaggini. Tutti sanno che gli arbitri non mi danno tregua. Durante Real Madrid – Atletico Madrid il fallo di Ceballos è stato abbastanza simile, non uguale certo, ma comunque simile. Potevano più facilmente dargli un giallo. Ha fatto una grande partita, è entrato e abbiamo vinto. Sono molto contento per lui».

LOTTA AL TITOLO – «Ho già detto che il campionato è molto lungo. La gente pensava già che non saremmo arrivati. Siamo indietro di due punti e siamo ancora molto lontani. Dobbiamo continuare e vincere tutte le partite che restano per vincere questo campionato, che è ciò che vogliamo».