Gavillucci: «Ecco cosa successe in Inter Juventus del 2018»

Claudio Gavillucci è tornato sulla controversa sfida tra Inter e Juventus del 2018: le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro Claudio Gavillucci ha parlato ai microfoni di Radio Marte della querelle in Inter-Juventus del 2018: «I miei colleghi sono persone integerrime, quello che non funziona è il sistema che li governa, che induce i tifosi a fare retropensieri che non esistono. Chi governa gli arbitri in Italia invece non ha ancora capito l’importanza della trasparenza e di poter mostrare come più cristalline le dinamiche per far sì che tutto il sistema calcio migliori».

«Orsato è uno tra i tre arbitri più forti di tutti i tempi dopo Lo Bello e Casarin. Acclarato che quell’Inter-Juve fu una partita sfortunata, sbagliano anche i calciatori. Quello che è stato sbagliato è stato il non spiegare il perché si è commesso quell’errore e non ammetterlo», ha concluso Gavillucci