Gazidis torna su Bonucci al Milan: «Contratto troppo alto per il rendimento»

Le parole di Bonucci su Gazidis: «Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori»

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a ESPN, tra i vari argomenti, anche del passato recente di Bonucci al Milan. Di seguito le sue parole.

«C’erano molti contratti pesanti, quasi troppi da nominare, giocatori che costavano parecchio come Bonucci per esempio. Avevano rinnovato Gianluigi Donnarumma, un ottimo portiere, ma con un contratto enorme per trattenerlo. Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori».

