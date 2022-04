Genoa, alta tensione tra 777 Partners e Preziosi: cosa sta succedendo

Alta tensione in casa Genoa tra 777 Partners e l’ex presidente Enrico Preziosi. Cosa sta succedendo in casa rossoblù

Come rivelato dal Secolo XIX, l’approvazione del bilancio 2021 fissata per il 30 aprile sta causando grandi tensioni in casa Genoa.

Enrico Preziosi non ha dato la propria approvazione da consigliere e interverrà come azionista, mentre 777 Partners accusa l’ex presidente di gestione non chiara e mancati adempimenti contrattuali.