L'ultima gara di Gasperini con il Genoa (l'anticamera del suo arrivo a Bergamo): Genoa Atalanta 2015-2016 - Calcio News 24

Genoa Atalanta, l’ultima gara di Gasperini con i rossoblu (e di Reja alla Dea): l’anticamera del suo approdo a Bergamo

Match di fine stagione, obiettivi già raggiunti, testa altrove. Come può entrare una partita come questa nella storia? Genoa Atalanta è un vero incrocio tra passato e presente, ma nel 2016 con tutti i traguardi archiviati fu l’anticamera di quello che sarebbe stato il ciclo vincente della Dea.

L’ultimo Genoa di Gian Piero Gasperini (alla ricerca di una nuova storia da scrivere), l’ultima Atalanta a lottare per non retrocedere: dove Edy Reja in panchina provò l’assalto all’Europa per poi essere frenato da un mercato di gennaio che aveva tolto Moralez, Grassi e Denis, compromettendo la stagione con 14 partite senza vincere e un mister che aveva sottolineato la necessità che la piazza bergamasca doveva essere più ambiziosa.

La partita è la classica di fine stagione, però con l’Atalanta a farsi pericolosa prima con Gomez e poi nella ripresa con D’Alessandro che porta in vantaggio i suoi. Seppur il Genoa pareggi con Pavoletti è sempre la Dea ad andare all’arrembaggio con Borriello che scalda i guanti di Lamanna, ma è verso la fine che arriva il goal del definitivo di Kurtic.

Finisce qui il campionato 2015/2016 con un futuro pronto ad accompagnare l’Atalanta verso mete inimmaginabili.