Genoa, Ballardini: «Il Parma si conosce bene. Noi sempre propositivi»

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Parma-Genoa

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della trasferta contro il Parma.

PARMA – «Affrontiamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata. Si conoscono molto bene, stanno facendo molto bene e hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da tanti hanno e che ha un allenatore che è tanti anni che è lì. Bisogna precisare una cosa: D’Aversa è al Parma da cinque anni. Solo in questa stagione non c’è stato per un breve periodo e quindi cinque stagioni consecutive non sono da paragonare ai tre mesi, cinque mesi, al massimo sei mesi, del nostro lavoro qui al Genoa».

CLASSIFICA – «La classifica bisogna guardarla sempre. Il Genoa, per conto mio, non ha mai mancato la prestazione. E il fatto che noi abbiamo sempre fatto la partita è importante. Poi, certo, a volte ha sofferto di più e altre volte ha sofferto meno. Quello che è importante è la prestazione e l’atteggiamento e in questo il Genoa non è mai mancato».

DESTRO – «Destro da quando noi siamo arrivati non ha mancato un giorno di far vedere quanto sia stimolato e quanta voglia abbia di far bene. Per me è importante che lui continui così».