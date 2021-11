Genoa, Ballardini si affida a Caicedo: con l’Empoli prima da titolare

In vista del match contro l’Empoli, l’allenatore del Genoa Ballardini si affiderò per la prima volta dal 1′ a Caicedo

Felipe Caicedo doveva essere il top player dell’attacco del Genoa, ma un infortunio subito appena arrivato lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Ora l’ex Lazio è tornato a pieno regime ed è pronto a dire la sua. Venerdì in casa dell’Empoli non ci sarà Destro e così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ballardini è pronto a far esordire dal primo minuto l’attaccante ecuadoriano.

Mai titolare da quando è tornato, ma Caicedo è già risultato decisivo in diverse occasioni. In 117 minuti giocati, infatti, il calciatore ha messo a segno un gol, sfornato un assist e procuratosi il rigore decisivo contro lo Spezia.