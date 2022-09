Genoa, Ballardini: «Si sarebbe salvato con me? Non so»

Le parole di Ballardini sulla retrocessione del Genoa: «Si sarebbe salvata con me? Non lo so dire perché la situazione era complicata»

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di RTV San Marino. Di seguito le sue parole sul Genoa e sul suo futuro.

RETROCESSIONE GENOA – «Se con me la retrocessione del Genoa si sarebbe evitata? Non lo so dire perché la situazione era complicata. É vero che quando io e il mio staff abbiamo lasciato il Genoa era quartultimo in classifica, con tre squadre dietro».

FUTURO – «Viaggio con i miei collaboratori per vedere allenamenti e partite. Siamo tornati di recente da Inghilterra e Francia. Nel fine settimana guardiamo le partite di Serie A e di Serie B».