Genoa, Ballardini: «Straordinariamente contento per il risultato, non penso al derby»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Le sue parole

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Le sue parole

PAREGGIO – «Io ero felice, ero straordinariamente contento per il risultato ottenuto contro una squadra che ha un’idea di gioco chiara. Noi dovevamo essere al meglio e non lo eravamo ed è un punto guadagnato per noi. Pareggiare una partita in dieci ti dà un’energia che poche altre partite ti danno».

SQUADRA – «Abbiamo una squadra di ragazzi serissimi che si impegnano molto durante la settimana e il frutto di tutto questo sono i risultati ottenuti. Questa non è una squadra cinica. Sino all’espulsione noi siamo stati nella metà campo avversaria. Il pareggio è frutto del carattere che questa squadra ha».

DERBY – «E’ chiaro che non è una partita come le altre. Noi oggi pensavamo al Verona e poi avremo un’altra partita prima del derby».