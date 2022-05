Genoa, Bassetti duro: «Questa squadra non merita la Serie A»

Matteo Bassetti ha commentato duramente la sconfitta del Genoa nel derby con la Sampdoria

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova e tifosissimo del Grifone, ai microfoni di TeleNord ha commentato duramente la sconfitta del Genoa contro la Sampdoria.

CRITICHE – «Questa è una squadra che non merita di stare in Serie A. Mi aspettavo molto di più, è stata una grande delusione. Mi aspettavano un’altra squadra, questa è giusto che vada in B. La delusione più grande è che il giocatore migliore che ha il Genoa, che è Mimmo Criscito, sia stato lasciato in panchina nelle ultime partite. Questi devono solo andare a imparare come si gioca a calcio da uno come Criscito. Mettere in panchina gente come Criscito e Masiello significa che non conosci il calcio italiano».