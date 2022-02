Genoa, Blessin idolo senza vincere: urla sotto la Nord e infiamma i tifosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Genoa Blessin è diventato un idolo della tifoseria del Grifone

Nonostante i cinque pareggi in cinque partite, Alexander Blessin è diventato un idolo della tifoseria del Genoa. Ancora nessuna vittoria e una situazione in classifica che pare disperata, ma il tecnico ha fatto breccia nel cuore dei tifosi.

In particolar modo per la sua carica e l’attaccamento ai colori rossoblù che ha mostrato sin da subito. Come riportato da Il Secolo XIX, al termine della partita contro l’Inter, Blessin si è diretto sotto la Gradinata Nord e ha urlato insieme alla tifoseria infiammandola.