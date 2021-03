Genoa, Cassata: «Emozione fortissima tornare in campo»

Francesco Cassata è tornato in campo nel derby Genoa-Sampdoria dopo un lungo stop

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, è tornato in campo nel derby contro la Sampdoria dopo un lungo stop per infortunio. Il calciatore, ai microfoni di Genoa Channel, ha parlato del suo rientro.

«È stata un’emozione fortissima, bellissimo tornare. Il periodo in cui sono mancato è stato lungo e difficile. La gara stata molto positiva per noi perché abbiamo interpretato molto bene gli aspetti tattici e siamo stati in controllo della partita. Peccato per l’episodio sul corner. Il futuro? Spero di stare bene fisicamente e avere continuità e di raggiungere gli obiettivi assieme ai miei compagni».