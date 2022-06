Genoa, Criscito: «Sarei rimasto anche in B, ma non facevo parte del progetto»

L’ormai ex difensore del Genoa Criscito ha parlato del suo addio al club ligure

Domenico Criscito, ormai ex difensore del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del suo addio al club ligure.

STORIA D’AMORE – «L’altro ieri è terminato un rapporto che, se si considera l’esordio del 2003, è iniziato 19 anni fa. È una vita. Ho avuto la fortuna di rappresentare questi colori: penso che il Genoa sia il club più bello e importante d’Italia».

FUORI DAL PROGETTO – «Dopo Napoli avevo detto che mi sarebbe piaciuto restare in B e avevo anche detto che i matrimoni si fanno in due. Però una società tira le somme e ha un progetto e io non facevo parte di questo progetto».

SCELTA TORONTO – «A questo punto le possibilità erano due: smettevo, e su questo la società è stata fantastica perché mi ha dato l’opportunità di restare dicendomi: “Mimmo, se vuoi ti facciamo entrare in società”. Però io me la sento ancora di giocare, quindi dovevo farlo da un’altra parte. In Italia avevo possibilità, anche in B. Ma lottare contro la squadra che è nel mio cuore non mi andava. Allora ho colto l’opportunità di andare al Toronto».