Genoa vs Fiorentina: domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello è per la panchina! Ecco tutti i nomi

A Marassi non sarà solo lotta salvezza: Genoa e Fiorentina cercano un allenatore prima ancora della vittoria sul campo

Domenica prossima, lo stadio Marassi sarà teatro di una sfida delicatissima: Genoa e Fiorentina, ultime in classifica e ancora senza vittorie in questo campionato di Serie A, si affronteranno in una gara che sa già di spareggio. Entrambe le squadre, oltre a inseguire i primi tre punti stagionali, sono alla ricerca di una nuova guida tecnica, segno di una crisi che va ben oltre i risultati sul campo.

In casa viola, la sconfitta interna contro il Lecce ha aggravato la situazione: la squadra è in ritiro e in silenzio stampa, mentre il futuro di Stefano Pioli sembra ormai segnato. Nonostante il tecnico non abbia rassegnato le dimissioni, la società sta lavorando a una risoluzione consensuale del contratto. Tra le ipotesi per il dopo-Pioli spunta quella di affidare temporaneamente la panchina a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, mentre per il futuro circolano i nomi di Raffaele Palladino e Paolo Vanoli.

Anche il Genoa vive un momento di grande incertezza dopo la separazione da Patrick Vieira. La squadra, affidata provvisoriamente alla coppia Criscito-Murgita, valuta diverse opzioni per la panchina. Oltre a Vanoli, che resta sotto contratto con il Torino ed è seguito anche dalla Fiorentina, i rossoblù pensano a Daniele De Rossi, a Luca Gotti, allo stesso Palladino e all’ex commissario tecnico della Romania, Edward Iordanescu, reduce da un’esperienza al Legia Varsavia. La sfida di Marassi, dunque, sarà anche un crocevia per il futuro delle due società.

LEGGI ANCHE – Pioli Fiorentina, si viaggia spediti verso la separazione! Arriva l’annuncio che ormai sembra non lasciare più dubbi. Tutti gli aggiornamenti

