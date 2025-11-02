Pioli Fiorentina, si viaggia spediti verso la separazione! Arriva l’annuncio che ormai sembra non lasciare più dubbi. Tutti gli aggiornamenti

Pioli Fiorentina, aria di separazione: l’ultim’ora sull’esonero di del tecnico ex Milan non lascia spazio a interpretazioni

Mentre a San Siro sta per cominciare la ripresa di Milan-Roma, da Firenze giunge una notizia clamorosa destinata a scuotere l’intera Serie A: Stefano Pioli sarebbe ormai a un passo dall’esonero dopo il ko interno per 0-1 contro il Lecce.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la situazione in casa viola è diventata insostenibile. Il bilancio in campionato parla chiaro: quattro pareggi, sei sconfitte e appena quattro punti raccolti nelle prime dieci giornate. Dieci partite senza vittorie che hanno fatto precipitare la Fiorentina in una posizione di classifica drammatica, ben lontana dalle ambizioni estive. L’ultima sconfitta, maturata al Franchi contro il Lecce, ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi, ormai esasperati.

Il rendimento della squadra, incapace di esprimere gioco e risultati nonostante una rosa di qualità, ha spinto la dirigenza a una riflessione immediata e drastica. La fiducia “a tempo” concessa a Pioli poche settimane fa sembra essersi esaurita: l’esonero appare l’unica via per provare a rianimare una stagione nata sotto i peggiori auspici.

Nelle prossime ore sono attese le comunicazioni ufficiali del club, ma il destino dell’allenatore, tornato quest’anno sulla panchina viola, sembra ormai segnato. La sconfitta contro il Lecce rischia di essere stata l’ultima pagina della sua seconda avventura gigliata.

