Genoa, i convocati di Ballardini: Pandev out con la Fiorentina

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro la Fiorentina di Beppe Iachini.

Un’esclusione eccellente per il tecnico rossoblù dato che Goran Pandev non è stato inserito in lista, probabilmente per i postumi degli impegni con la sua nazionale.