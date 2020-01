Genoa, la Curva Nord farà sciopero contro il Sassuolo: ecco il motivo

La Curva Nord del Genoa ha deciso di indire uno sciopero del tifo per il primo tempo della gara contro il Sassuolo: ecco perchè

Il Genoa dovrà affrontare il primo tempo della partita casalinga contro il Sassuolo senza l’apporto della Curva Nord. La parte calda della tifoseria rossoblu ha indetto uno sciopero del tifo.

«Non potete diffidare la nostra passione», questo si legge in una nota riporta dall’ANSA. I tifosi della Curva Nord sciopereranno per protestare contro i Daspo dati a 5 tifosi per la gara contro la Sampdoria.