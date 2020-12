Per ora nessun esonero per Rolando Maran ma il presidente Genoa valuta tre possibili sostituti. La situazione

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, Rolando Maran per ora resterà il tecnico del Genoa nonostante sei sconfitte in nove partite e il penultimo posto in campionato.

In caso di esonero, il presidente Enrico Preziosi valuta tre possibili opzioni: Davide Nicola (ancora sotto contratto sino al 30 giugno), Davide Ballardini e Leonardo Semplici.